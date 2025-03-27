Cep telefonlarına yeni düzenleme geliyor: 45 defa yere düşmeye dayanıklı hale gelecek
Akıllı telefonlar ile tabletler için yeni düzenleme geliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında “çevreye duyarlı tasarım” amacıyla hazırladığı tebliğ taslağına göre, cep ve tablet imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcileri, 25 Haziran’dan itibaren tamircilere batarya, mekanik düğme, mikrofon, kamera gibi yedek parçaları, piyasa arzı bittikten sonra en az 7 yıl sağlayacak.
Tamircilerden, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek. Yine 25 Haziran 2025’ten itibaren imalatçı, ithalatçı veya yetkili servisler; cihazlarda, fabrika ayarlarına sıfırlama yapan, adres defteri, kısa mesajlar, resimler, videolar, ayarlar ve çağrı geçmişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel bilgileri varsayılan olarak güvenli şekilde silen bir yazılım işlevi olmasını sağlayacak.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Katlanabilir ekran üzerinde koruyucu kılıf ile kullanılan akıllı telefonlar hariç, cihazların herhangi bir koruyucu kaplama-folyo veya koruyucu kılıf olmadan 45 düşmeyi sağlam şekilde geçmesi taahhüt edilecek. Cihazların, boyutu 1 milimetreden büyük katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olacak. Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek.