Cep telefonlarına yeni düzenleme geliyor: 45 defa yere düşmeye dayanıklı hale gelecek

Tamircilerden, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek. Yine 25 Haziran 2025’ten itibaren imalatçı, ithalatçı veya yetkili servisler; cihazlarda, fabrika ayarlarına sıfırlama yapan, adres defteri, kısa mesajlar, resimler, videolar, ayarlar ve çağrı geçmişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel bilgileri varsayılan olarak güvenli şekilde silen bir yazılım işlevi olmasını sağlayacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Katlanabilir ekran üzerinde koruyucu kılıf ile kullanılan akıllı telefonlar hariç, cihazların herhangi bir koruyucu kaplama-folyo veya koruyucu kılıf olmadan 45 düşmeyi sağlam şekilde geçmesi taahhüt edilecek. Cihazların, boyutu 1 milimetreden büyük katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olacak. Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek.