AK Parti'li Zafer SÄ±rakaya, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "YapÄ±lacak yeni dÃ¼zenleme ile yurt dÄ±ÅŸÄ± cep telefonlarÄ±na e-Devlet Ã¼zerinden 'GeÃ§ici haberleÅŸme' iÃ§in baÅŸvuru yapÄ±lmasÄ± durumunda mobil cihazlarÄ±nÄ± kullanÄ±m sÃ¼resi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gÃ¼n uzatÄ±labilecek" dedi.

SÄ±rakaya'nÄ±nÂ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± infografiÄŸeÂ gÃ¶re yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen mobil cihazlarÄ±n TÃ¼rkiye'de kaydedilmeden kullanma sÃ¼resi 180 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak. 120 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re dolmadan e-Devlet'ten sÃ¼re uzatÄ±m talebinde bulunanlar, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdikleri telefonlarÄ±nÄ± 180 gÃ¼ne kadar kullanabilecekler.

'EMEKLÄ°LERE AÄ°T ARAÃ‡LAR DA 4 YIL KALACAK'

SÄ±rakaya ayrÄ±ca yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan emekli olup uzun sÃ¼re TÃ¼rkiye'de kalan vatandaÅŸlarÄ±n geÃ§ici olarak Ã¼lkeye getirdikleri taÅŸÄ±tlar iÃ§in 730 gÃ¼n sÃ¼re verildiÄŸini bildirerek, "Bu sÃ¼renin tamamÄ± kullanÄ±ldÄ±ktan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan emekli olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taÅŸÄ±tÄ± ile yeniden yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmasÄ±na gerek olmaksÄ±zÄ±n; bir defaya mahsus olmak Ã¼zere 730 gÃ¼ne kadar ek sÃ¼re verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlememiz 2024'te yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun" ifadelerini kullandÄ±.Â SÄ±rakaya'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± infografiÄŸe gÃ¶re, geÃ§ici ithalat kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye getirilen araÃ§larÄ±n Ã¼lkede kalma sÃ¼resi, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan emekli olanlar iÃ§in 4 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden emekliler, TÃ¼rkiye'ye getirdikleri araÃ§larÄ±n burada kalma sÃ¼resini 1 defaya mahsus 2 yÄ±l daha uzatabilecekler. Ä°lk 2 yÄ±llÄ±k sÃ¼re dolmadan gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimize baÅŸvuran emeklilere, araÃ§larÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±p 185 gÃ¼n beklemeye gerek kalmadan, 2 yÄ±l daha sÃ¼re verilecek. Bu haktan halihazÄ±rda TÃ¼rkiye'de bulanan araÃ§lar da yararlanabilecek. Uygulama 1 Ocak 2024'te yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. (DHA)

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DHA-Genel - TÃ¼rkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)-