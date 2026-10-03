Cemil Tugay'dan yeni hamle! AK Parti'ye geçecek mi? İlçe belediyeleri AK Parti'ye geçecek mi?

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Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevini bağımsız bir şekilde sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara temaslarıyla gündemdeki yerini koruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmişti.Basına kapalı gerçekleştirilen ve baş başa yapılan bu görüşme, Ankara ve İzmir kulislerinde "AK Parti'ye geçiş" iddialarını en üst seviyeye taşımıştı.Görüşmenin ardından açıklama yapan Tugay, İzmir’in projeleri ve kent gündemindeki konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi arz ettiğini belirtmişti.

TUGAY'DAN SÜRPRİZ HAMLE: ADD ÜYELİĞİNİ DE SONLANDIRDI

Kulisleri hareketlendiren Erdoğan-Tugay görüşmesinin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan yeni bir hamle daha geldi.Daha önce CHP'den ayrılan Cemil Tugay, bu kez Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi'ndeki üyeliğini de sonlandırdı. Peş peşe gelen bu köklü siyasi ayrılıklar, kulislerdeki "AK Parti'ye katılacak" iddialarını yeniden alevlendirdi.

GÖZLER EKİM AYI KULİSLERİNDE

Siyasi arenada hareketlilik sürerken, Tugay'ın önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu. Kulislerde, ekim ayı sonuna doğru AK Parti'nin düzenleyeceği bazı programlarda katılım sinyalleri verileceği iddia edilirken, Başkan Tugay'ın atacağı resmi adımlar ve yapacağı yeni açıklamalar Ankara ve İzmir'in yakın takibinde kalmaya devam ediyor.