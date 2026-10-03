Amasya'da 'rüya şehir' projesi: Harşena Dağı ve Yalıboyu Evleri'nin ışıklandırma sistemi yenilendi!

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Paris, Berlin, Amsterdam, Lyon ve Tokyo gibi şehirlerde örnekleri olan sistemin Amasya'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Amasya Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Derneği (AKDER) Başkanı Savaş Başkaya, "29 bin metrekarelik alanı kapsayan muazzam bir ışıklandırma sisteminden söz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ışıklandırma sistemleri arasında" dedi.8 bin 500 yıllık tarihe sahip olup 14 medeniyete ev sahipliği yapmış Amasya'ya gelen turistlerin ışık resitaliyle karşılaşacaklarına değinen Savaş Başkaya, "Amasya turizmin parlayan yıldızıdır. Bu projede turizme önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.