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Çanakkale'de, adalara bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

18.05.2022 - 17:12 | | Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Çanakkale'de, adalara bazı feribot seferleri iptal edildi

 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00 ve 22.30'daki seferler iptal edildi. Ayrıca Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 22.00'de yapılması planlanan ek seferlerin de iptal edildiği açıklandı.

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