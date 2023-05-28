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Büyükşehirlerde kim önde? İlk sonuçlar geldi

Türkiye'de 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 450 bini aşkın seçmen yaşıyor ve bu rakam toplam seçmenin yaklaşık yüzde 74'üne karşılık geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli gibi oy deposu kentlerde sandıklar açıldı, ilk sonuçları canlı olarak yayınlıyoruz.

28.05.2023 - 18:31 |
Büyükşehirlerde kim önde? İlk sonuçlar geldi

Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine gitti, sandıklar saat 17.00'de kapandı. Türkiye genelinde 191 bin 885 sandık kurulurken, 18 yaşına giren 47 bin gencin eklenmesiyle seçmen sayısı yaklaşık 60 milyon 750 bini buldu. 
 
Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği ikinci tur seçimde, sonuçların en çok merak edildiği yerler arasında büyükşehirler başı çekiyor. Türkiye'de 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 450 bini aşkın seçmen yaşıyor ve bu rakam toplam seçmenin yaklaşık yüzde 74'üne, yurt içindeki seçmen sayısının ise yaklaşık yüzde 78'ine karşılık geliyor. 

14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 büyükşehirde en çok oyu olan siyasetçi oldu. Erdoğan'ın önde bitirdiği büyükşehirlerin alfabetik listesi şöyle: 
  
Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon. 
  
Muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 16 büyükşehirde en çok oyu aldı: 
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Van. 
  
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli gibi oy deposu kentlerin yer aldığı büyükşehirlerden anlık seçim sonuçları anbean gazetevatan.com'da... 

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Büyükşehirlerde kim önde İlk sonuçlar geldi

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