Bölge bölge seçim sonuçları

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını seçti. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erdi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu.

İKİ ADAY

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

BÖLGE BÖLGE SONUÇLAR

2. tur seçimlerinde bölge bölge sonuçlar da merak edilmekte.

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