Siyasilerin sandıklarından ilk sonuçlar geldi

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu 356 seçmeni bulunan sandıktan 307 oy çıktı. Oylardan 149’u Recep Tayyip Erdoğan'a, 154’ü Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı. 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Bakan Karaismailoğlu’nun oy kullandığı aynı sandıktan; 1 oy farkla Erdoğan önde çıkmış, adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu 147, Sinan Ogan da 29 oy almıştı.

AK Parti Şanlıurfa milletvekili olan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında TAD Rasime Polat İlkokulu'ndaki 2102 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Bozdağ’ın oy kullandığı sandıkta sayım işlemleri tamamlandı. Sandıkta kullanılan 287 oyun sayımı yapıldı. 2 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan 175, Kemal Kılıçdaroğlu ise 110 oy çıktı.

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