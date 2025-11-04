Bütçe görüşmelerine TOGG damgası! Çelik Kubbe unsurları da Meclis'te

Bakan Kacır, makam aracı olarak ilk kez kullandığı Togg’un “oltu” (siyah) renkli yeni modeli T10F ile meclise giriş yaptı. Kacır’a, Bakan Yardımcıları da Togg’un T10X araçlarıyla eşlik etti.

ÇELİK KUBBE UNSURLARI MECLİS SALONUNDA

Bakan Kacır, bütçe salonunda konuşmasını bitirdikten sonra önünde bulunan Türkiye’nin Çelik Kubbesi’nin unsurlarını milletvekillerine tek tek anlattı.

Kacır, “Bu yıl teslimatına başlanan çelik kubbenin unsurları bunlar. Hisar A alçak irtifa, Hisar O orta irtifa hava savunma sistemimiz. Ortadaki siper irtifası daha yüksek, menzili daha yüksek olan hava savunma sistemimiz. Çelik kubbe katmanlı olarak farklı tehditlere karşı ülkemizi koruma altına almaya yönelik geliştirdiğimiz radar ve füze sistemlerinden müteşekkil bir hava savunma sistemi. ASELSAN'ımızın, ROKETSAN'ımızın ve TÜBİTAK'ımızın ortaklaşa geliştirdiği sistemler.” ifadelerini kullandı.