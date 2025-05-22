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Bursa'da terkedilmiş hayvanlara müzikli terapi! 'Çalınan müzikler hayvan severleri de rahatlatıyor'

22.05.2025 - 11:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yiğithan HÜYÜK Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)

Bursa'da terkedilmiş hayvanlara müzikli terapi! 'Çalınan müzikler hayvan severleri de rahatlatıyor'

Bursa'da terk edilen kedi ve köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından çevresi tel örgülerle kaplı olan 'Emekli Hayvan Çiftliği'nde sahiplenilmeyi bekliyor. HEPAD görevlileri her gün, kedi ve köpeklere hoparlörden çaldıkları çeşitli müziklerle terapi uyguluyor.

Nilüfer ilçesinde 20 dönüm arazi üzerinde oluşturulup, 'Emekli Hayvan Çiftliği' adı verilen alanda, sokağa terk edilmiş olan bin kedi ve köpek besleniyor.

Bursada terkedilmiş hayvanlara müzikli terapi Çalınan müzikler hayvan severleri de rahatlatıyor

HEPAD görevlileri can dostlarını, daha rahat etmeleri için kafeste bakmak yerine çevresi tel örgülerle kapalı olan arazilerde bakıp besliyor.

Bursada terkedilmiş hayvanlara müzikli terapi Çalınan müzikler hayvan severleri de rahatlatıyor

Emekli Hayvan Çiftliği’nde, sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklere terapi amacıyla hoparlörlerden her gün belirli saatlerde, klasik müzik, nostaljik Türk müziği ve fon müziği dinletiliyor.

Bursada terkedilmiş hayvanlara müzikli terapi Çalınan müzikler hayvan severleri de rahatlatıyor

'ÇALINAN MÜZİKLER HAYVAN SEVERLERİ DE RAHATLATIYOR'

Hayvanlara yapılan müzik terapisinin etkili olduğunu söyleyen HEPAD kurucu üyesi Emre Demir, ''Burada kalan can dostlarımıza çeşitli müzikler dinletiyoruz. Amacımız, hayvanların hem insan sesine alışmaları hem de biraz daha sakinleşmesi. Koruma altındaki hayvanlara yaptığımız müzik terapisi bayağı etkili oldu. Çaldığımız müzikler barınağımıza gelen hayvanseverleri de rahatlatıyor. Bunu görüyor ve gözlüyoruz” dedi.

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