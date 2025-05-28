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Bursa'da kavgayı izleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Kurşun karnından girip kaşından çıktı

28.05.2025 - 11:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)-

Bursa'da kavgayı izleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Kurşun karnından girip kaşından çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, restoran işleten S.G.’nin (57), iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. ile aralarında çıkan tartışmada ateş alan tabancasından çıkan mermi, üst kattan kavgayı seyreden A.A.'nın (42) karnından girip kaşından çıktı. Gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kestel ilçesinde nisan ayında, restoran işleten S.G. ile iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada S.G.'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silah ateş aldı, mermi, üst katta oturup kavgayı seyreden A.A.'nın karnından girip kaşından çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.'yı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan S.G.'nin avukatı Cem Atlı, "Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel’de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim" diye savunma yaptı. Mahkeme, S.G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

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ŞİKAYETCİ OLMADI

Tedavisinin ardından taburcu olan A.A., polise verdiği ifadesinde, "Ben, restoranın üst katında oturup bira içiyordum. Yaşanan arbedeyi duyunca kavgayı üst kattan izlemek istedim. Bu sırada tanımadığım S.G.'nin tabancasından çıkan kurşun, karnımdan girip iç organlarıma zarar verdikten sonra kaşımdan çıktı. Tanımadığım şüpheliden şikayetçi değilim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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