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GündemBolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkıyor: Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör ve ailesi yangında hayatını kaybetti
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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkıyor: Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör ve ailesi yangında hayatını kaybetti

22.01.2025 - 13:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkıyor: Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör ve ailesi yangında hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör hayatını kaybetti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında Kimpaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör’ün de olduğu öğrenildi. Ailenin sömestir tatili için geçen hafta cumartesi günü otele gittikleri bildirildi.

Boludaki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkıyor: Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör ve ailesi yangında hayatını kaybetti

Şirketin yayınladığı taziye mesajında, Burcu Filiz Güngör'ün genç yaşına rağmen şirketin önemli bir parçası olduğu ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıktığı belirtildi. Ailenin kızları Pelin Güngör’ün ise İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. İELEV Okulları da taziye mesajı yayınladı.

Boludaki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıkıyor: Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör ve ailesi yangında hayatını kaybetti

Aslen Edirne’nin Keşan ilçesinden olan ailenin yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecekleri kaydedildi.

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