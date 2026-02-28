GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bolu'da yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor

28.02.2026 - 21:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Gülnaz Tarhan, kendi elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe ulaştırıyor.

 

Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, geçtiğimiz yıl ördüğü çorapları Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası’nda görev yapan komandolara göndermişti.

Boluda yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor

Tarhan, bu yıl da Mehmetçiği unutmadı. Soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini düşünen Tarhan, kendi ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Komandolara elden teslim etti.

Boluda yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor

