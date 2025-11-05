Bölgenin şeker ihtiyacının burası karşılıyor! Muş Ovası'nda 'tatlı' hasat devam ediyor

Haberin Devamı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara inen çiftçiler, emeğin ve alın terinin karşılığını almak için yoğun mesai harcıyor. Yağmura ve soğuğa aldırmadan çalışmalarını sürdüren üreticiler, gün boyunca pancar sökümü, yükleme ve taşıma işlemleriyle uğraşırken, zorlu hasat süreci adeta bir dayanışma örneğine dönüşüyor. Geniş pancar tarlalarındaki hummalı çalışma dron ile havadan görüntülendi.

Hasat yapan genç çiftçi Servet Özdemir, bu yılki verimden memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Nisan aylarında ekimini yapıyoruz ve 10. aya kadar, hatta 11. aya kadar hasadımız sürüyor. Şu anda da şeker pancarı hasadımız var. Günde 6-7 römork doldurup fabrikaya götürüyoruz. Bu sene hasadımız çok şükür iyiydi, geçen yılki kadar zarar etmedik. Sabah 4-5 gibi başlıyoruz, akşam 8-10'a kadar çalışıyoruz. Yanımda amcalarım, kuzenlerim var. Hep birlikte el birliğiyle yapıyoruz. Geceleyin fabrikaya götürüp sabaha kadar boşaltım yapıyoruz, sabah erkenden yine tarlaya dönüp söküme devam ediyoruz. Eskiden babalarımız zamanında el ile pancar sökümü yapılıyordu, çok daha zahmetliydi. Şimdi traktörlerimiz ve makinelerimiz olduğu için işler biraz daha kolaylaştı. Babalarımızın zamanında gerçekten çok zordu. Çiftçilik dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Gece gündüz çalışıyoruz, inşallah emeğimizin karşılığını alırız."

Pancar sökümünü sürdüren çiftçiler, hem Muş ekonomisine hem de ülke şeker üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Hasadın, kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.