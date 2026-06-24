Beton setin önünde binlercesi birden havaya fırlıyor! Van'ın simgesiydi Kars'ta da ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor

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Balıkların göçünü izlediğini ifade eden Mazlum Aykutlu, "Güzel bir görüntü var geldik. Balıklar şu an tersine doğru yüzüyor. Çok güzel bir nostalji var burada. Geldik, barajda hem manzarayı izliyoruz hem de piknik yapıyoruz" dedi.



Balıkların yumurtalarını dökmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten İlhan Köse, "Balıklar her zaman akıntıya karşı yüzüyor. Haziran ayında olduğumuz için balıklar yumurta bırakmak için seti geçmeye çalışıyor. Balıklar yumurtalarını bırakmak için yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.



Bir başka vatandaş ise balıkların önemli bir kısmının seti aşamadığını söyleyerek, "Haziran ayındayız, şu anda balıklar yumurtalarını bırakmak için göç ediyor. Balıklar seti geçmek için bayağı mücadele veriyor. Bizler de onları izliyoruz" şeklinde konuştu.