Mersin'de başlatılan o projeyle taleplere yetişilemiyor! Kadınlar için dev kazanç kapısı oldu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’un coğrafi işaret tescilli kültürel değerlerinden biri olan 'Tarsus İğne Oyası’nı destekleyerek kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, ‘Kadın Elinden Üretim Projesi’ kapsamında üretici kadınların desteklendiğini belirterek, Tarsus İğne Oyasının hem Tarsus’ta hem de Mersin merkezde kurulan stantlarda satışa sunulduğunu söyledi. Sert, Uluslararası Tarsus Festivali ve çeşitli etkinliklerle ürünlerin tanıtımının yapıldığını ifade ederek, coğrafi işaretli bu değerin kadınlar için kazanç kapısına dönüştüğünü kaydetti.