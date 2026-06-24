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Şişli'de metrobüste gizlice fotoğrafını çekti: Yakalanınca darp edildi

24.06.2026 - 10:26Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Şişli'de metrobüste gizlice fotoğrafını çekti: Yakalanınca darp edildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde şüpheli bir kişi, metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekmeye çalışında fark edildi. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

 Şişlide metrobüste gizlice fotoğrafını çekti: Yakalanınca darp edildi

POLİSE TESLİM EDİLDİ

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Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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