Bodrum'da küfürlü konuşma uyarısı silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olay, saat 20.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan Ö.A.'nın, küfürlü konuşması üzerine yan masada oturan A.K. sözlü olarak müdahale edince tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar küfürleşmeye başladı. Bunun üzerine A.K., telefonla oğlu Ö.K.'yı aradı. Kısa sürede restorana gelen Ö.K., müşterilerin korku dolu bakışları arasında 8 kez ateş etti. Ö.A., arbede sırasında yüzünden ve kurşunların isabet etmesiyle ayağından yaralanırken, baba ile oğlu lüks bir araçla bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ö.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Öte yandan, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine küfür ve hakaret ettiği görüldü.