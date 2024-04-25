Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi! Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı
Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibriyle bir markayı yok etti. Sosyal medyada bir kullanıcının küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun LinkedIn profilinde 2013 yılında bitirdiğini söylediği Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği ortaya çıktı.
• 25 Nisan 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2024 - 09:44 • Son Güncelleme: