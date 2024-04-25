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Gündem Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi! Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı
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Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi! Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibriyle bir markayı yok etti. Sosyal medyada bir kullanıcının küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun LinkedIn profilinde 2013 yılında bitirdiğini söylediği Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği ortaya çıktı.

• 25 Nisan 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
1 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Sosyal medyada bir kullanıcının küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

2 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun LinkedIn profilinde 2013 yılında bitirdiğini söylediği Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programının ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği ortaya çıktı.

3 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu konuyla ilgili detaylar köşesine taşıdı: Sosyal medyanın ne denli etkili ve de nasıl tehlikeli bir mecra olduğunu gösteren tipik bir örnek bu: Bir müşteri satın aldığı çikolatanın küflenmiş olduğunu markanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketleyerek Linkedin’de paylaştı.

4 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Patiswiss CEO’sunun, “Bu ürünler asla küflenmez biliyor musun?” diye başlayıp, “Karşında dev MİGROS ve biz varız” diye devam eden kibirli yanıtı sosyal medyada büyük tepki gördü.

5 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Tunaoğlu’na tepkiler X’te ‘Trend Topic’ olunca Migros ve CarrefourSA, Patiswiss’in ürünlerini satıştan çekti ve sonrası çorap söküğü gibi geldi.

6 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

CEO’sunun sosyal medyadan müşterisine hakareti 20 yıllık bir çikolata markasını bir günde bitirdi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyurması bile tepkileri durdurmadı.

7 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

“Aile şirketlerinde istifa olmaz” diyen sosyal medya kullanıcıları, Tunaoğlu’nun ipliğini pazara çıkarana kadar peşini bırakmadı. Haksız da sayılmazlardı.

8 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Şirketin 23 Nisan’daki toplantısında eşler görev değişimi yaptı. Ali Sinan Tunaoğlu, eşinin yerine Patiswiss’in yeni CEO’su oldu.

9 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Türklerden kendilerine gelen yoğun şikayet üzerine İsviçreli çikolata markası Patiswiss AG, Türkiye’de gündem olan Patiswiss markasıyla bağlarının olmadığı gibi daha önce bu şirkete çalıntı marka nedeniyle dava açtıklarını açıkladı.

10 İsveçli uzmanlar

İsveçli uzmanlar!

Tunaoğlu’nun CEO’luk yaptığı Patiswiss’in internet sitesinde “Bizim tatlı hikayemiz”de yazılanlarda da İsviçreli çikolata markası Patiswiss’in Türkiye distribütörü oldukları yazmıyordu zaten. Çünkü yazılanlar şöyleydi:

11 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

“Patiswiss 2004 yılında Ankara’da kurulan ve İsviçreli çikolata uzmanlarının rehberliğinde çikolata üretimine başlayan butik bir çikolata markasıdır.”

12 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Dikkat ettiyseniz İsviçreli Patiswiss markasından bahsedilmiyor, “İsviçreli çikolata uzmanları rehberliğinde” deniyor. Dedektif gibi çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları, sadece marka taklidi iddiasını değil, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun genç yaştaki bu yükselişinde gönül ilişkisinin yattığını da gündeme getirdi.

13 40 yaş büyük eş

40 yaş büyük eş

Çünkü Linkedin’deki CV’sine göre Tunaoğlu, Patiswiss’ten önce Karel Elektronik’te Savunma Üretim Baş Mühendisi’ydi. Genç eşinden boşanan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, şirketin sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendi.

14 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Tunaoğlu’nun, kendisinden 40 yaş büyük olan eşi ve patronuyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyasında kullanırken, sadece mutluluğunu dile getirmediği genç kızlara tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı:

15 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

“Dünya’daki en şanslı kadınlardan biriyim. Yine gelsek dünyaya tek şartımız olurdu beraber yaşamak. Beraber ölmek. Lütfen size değer vermeyen, insan olamayan erkeklerden uzaklaşın.”

16 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Tunaoğlu’nun Linkedin profilinde Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2013’te tamamladığı yazılı. Ancak Hacettepe’de öğretim üyesi olan Erdi Daşdemir ise sosyal medyasından şunu yazdı: “Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezunlarını 2015’te vermiştir.”

17 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Türkiye, düşene tekme atmanın ata sporu sayıldığı, bazı sosyal medya kullanıcılarının “Bugün kimi linç etsek?” diye nöbette beklediği bir ülke...

18 Patiswiss CEOsu Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Böyle bir ülkede yaşıyorsanız, bir kurumu temsil ediyorsanız ve zaaflarınız da varsa kimseye “Hodri meydan” çekmeyeceksiniz sosyal medyada... O zaman da insanlar ‘atar’ınıza ‘gider’ yapar ve sizi doğduğunuza pişman eder!