Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kibri markayı bitirdi! Yüksek lisans diploması bile sahte çıktı

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu konuyla ilgili detaylar köşesine taşıdı: Sosyal medyanın ne denli etkili ve de nasıl tehlikeli bir mecra olduğunu gösteren tipik bir örnek bu: Bir müşteri satın aldığı çikolatanın küflenmiş olduğunu markanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketleyerek Linkedin’de paylaştı.