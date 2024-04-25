Korhan Berzeg muamması! Adli Tıp Uzmanları son gelişmeleri yorumladı

KIZINDAN DNA ÖRNEĞİ İSTENDİ

Bulunan kemikler, DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. İngiltere’den gelen kızı Nisa Berzeg’in vereceği DNA örneği ile kemiklerin Berzeg’e ait olup olmadığı belirlenecek.



AİLENİN AVUKATI: ÇOK ŞAŞKINIZ



Korhan Berzeg’ın birlikte kaybolduğu Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra geri dönmüştü. Bu da şüpheleri artırmıştı. Berzeg Ailesi’nin avukatı Emre Akkaş, kimlik ve kartların Korhan Berzeg’e ait olduğunu doğruladı. İstanbul’dan geldiği Gönen’de açıklamalarda bulunan Akkaş, şöyle konuştu: “Belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Kızı Nisa Berzeg’in vereceği DNA örneğiyle süreç 2-3 hafta içerisinde sonlanır. Angela Hanım, umudunu taşıyordu. Kendisi bu süreci de metanetle takip ediyor. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz.”



YENİDEN ARAMA BAŞLATILDI



Öte yandan Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden itibaren 2.5 kilometrelik alanda dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramalara 1 kadavra köpeği ve 59 personel katılıyor.



YOLUNU MU KAYBETTİ



Korhan Berzeg’e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması ise Alzheimer hastası olan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti. Berzeg’in bulunan pantolonun alt kısmının parçalanıp yırtılmış olması hayvan saldırısını güçlendirirken, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde de duruluyor.