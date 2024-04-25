Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda Ayin yaptı! Çanakkale'de hayatını kaybedenler anıldı

Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale'nin ilçesi Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Anzak Koyu'ndaki tören, Papaz tarafından yapılan duayla sona erdi.