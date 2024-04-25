Anzaklar, Gelibolu Yarımadası'nda Ayin yaptı! Çanakkale'de hayatını kaybedenler anıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan gelen binlerce kişi, 109 yıl önce savaşta hayatını kaybeden atalarını törenle andı.
DHA
• 25 Nisan 2024 - 09:35 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Nisan 2024 - 09:35 • Son Güncelleme: