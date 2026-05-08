Bodrum'da araç ezilmekten son anda kurtuldu: Kamyon denize düştü, 2 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi üzerindeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 06 EV 6391 plakalı hafriyat kamyonu, şantiye içerisinde rampayı çıktığı sırada geri kaymaya başladı.

O esnada arkasından gelen araç sürücüsü durumu fark ederek geri manevra yaptı ve ezilmekten son anda kurtuldu. Kontrolden çıkan kamyon, sürücüsü C.Y. ve yanında bulunan S.Y. ile birlikte denize düştü.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER İlginç kavga müdahalesi: Taraflar ayrılmayınca kavga eden şahsı taşıyıp götürdüler

Kazada yaralanan sürücü C.Y. ve S.U., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.