GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

08.05.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen 3’üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği’nde yakılan Kakava ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, müzik ve dans eşliğinde baharın gelişini coşkuyla kutladı.

1

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 3’üncü Kakava ve Hıdrellez Şenliği, renkli görüntülerle başladı.

2Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Hükümet Caddesi’nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Davul ve müzikler eşliğinde ilerleyen kortejde, festival alanı adeta karnaval havasına büründü.

3Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Şenliğe Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Kortejin ardından etkinlik alanında Kakava ateşi yakıldı.

5Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlenirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

6Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı

Baharın gelişini simgeleyen Hıdrellez etkinliğinde vatandaşlar dilekler dileyip festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

7Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı
8Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı
9Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı
10Tekirdağ’da baharı danslarla karşıladılar, Kakava ateşi şehri sardı