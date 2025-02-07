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Bir Millet Bahçesi daha açılıyor! Meriç 'Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanı oldu'

07.02.2025 - 09:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bir Millet Bahçesi daha açılıyor! Meriç 'Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanı oldu'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Vali Sezer, açıklamasında TOKİ Başkanlığının yaptığı Millet Bahçesi'nin çevre düzenlemesiyle beraber ilerlediğini belirtti.

Bir Millet Bahçesi daha açılıyor Meriç Avrupanın en güzel gezi ve mesire alanı oldu

Millet Bahçesi'nin Meriç Nehri kenarında kalan alanları ile ormanlık alandaki kafeteryaları, çocuk oyun ve sosyal alanlarının tamamlandığını anlatan Sezer, "Meriç Nehri kenarı Millet Bahçesi oldu. Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından bir haline geldi. Meriç Nehri'ne küçük bir santral kurduk, oradaki suyu tutuyor. Nehirde 2 kilometrelik kürek parkurumuz da var. Nehrin her iki tarafındaki seyir ve yürüyüş alanları tamamlanmış durumda. Genel temizlik çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zamanda açılışını yapacağız." dedi.

Bir Millet Bahçesi daha açılıyor Meriç Avrupanın en güzel gezi ve mesire alanı oldu

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları bulunuyor.

Bir Millet Bahçesi daha açılıyor Meriç Avrupanın en güzel gezi ve mesire alanı oldu

Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni cazibe merkezi haline gelecek.

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