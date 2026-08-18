Bir ilde kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

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Ardahan'da bir işletmede bulunan büyükbaş hayvanda kuduz virüsü tespit edildi. Hastalığın kesinleşmesinin ardından hayvan itlaf edilirken, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla işletmenin bulunduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.

Ardahan Merkez Gürçayır Mahallesi'nde hayvancılık yapılan bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlanması üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine işletmeye gelen veteriner ekipleri, kuduz şüphesi bulunan sığırdan numune aldı. Kesin teşhis için alınan numune Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Laboratuvarda yapılan inceleme sonucunda hayvandan alınan numunenin kuduz virüsü açısından pozitif olduğu belirlendi.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kuduz tespit edilen büyükbaş hayvan itlaf edildi. Yetkililer, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma ihtimaline karşı işletmede ve çevresinde gerekli veterinerlik ve sağlık tedbirlerini uygulamaya aldı.

Kuduz vakasının ardından bölgede yalnızca hastalığın görüldüğü hayvanla ilgili işlem yapılmakla kalmadı. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hastalığın başka hayvanlara yayılıp yayılmadığını belirlemek amacıyla bölgede tarama ve inceleme çalışmalarına başladı.

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Kuduz teşhisinin kesinleşmesinin ardından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla işletmenin bulunduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında veteriner ekiplerinin bölgedeki kontrolleri ve hastalığın olası yayılımını belirlemeye yönelik çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer tarafından hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam ettiği bildirildi.