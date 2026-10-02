Göğe komşu topraklarda çeltik hasadı! Başakların altın rengine dönmesiyle mesai başladı

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Yusufeli'nde üretilen pirincin kendileri için ayrı bir lezzete sahip olduğunu ifade eden İnce, "Market pirincini ben yiyemiyorum, buna alışık olduğumuz için. Bu daha lezzetli, daha hafif. Diğer pirinçler de güzel ama biz buna alışık olduğumuz için market pirinci kullanamıyoruz." diye konuştu.