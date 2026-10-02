Araç 400 metrelik uçuruma yuvarlandı 1 kişi hayatını kaybetti
02.10.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Ekipler, sürücünün cansız bedenini sedye yardımıyla güçlükle çıkardı.
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Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran köyü Sarıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çevik'in kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan araca ulaşmak için çalışma başlattı. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Kemal Çevik'in cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan güçlükle çıkarıldı.