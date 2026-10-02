Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi yaralandı
02.10.2026 - 19:09Güncellenme Tarihi:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Vezirköprü-Havza karayolu Meşeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal S. (55) yönetimindeki 34 ZL 4343 plakalı otomobil ile Şerafettin D. (65) idaresindeki 55 AGM 85 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, Bilal S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.