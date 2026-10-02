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Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

02.10.2026 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yetiştirilen Nif Kirazı'nın coğrafi işaret tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

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1Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (FTSO) yapılan açıklamaya göre, oda tarafından 29 Aralık 2023'te yapılan "mahreç işareti" başvurusu, 1 Ekim 2026 tarihli bültende yer alarak askı sürecine girdi.

2Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

Askı sürecinin tamamlanmasının ardından ürünün resmi olarak tescilleneceği bildirildi.

3Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, Nif Kirazı ile bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısının 8'e ulaşacağını belirtti.

4Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

Ürünün bölge için önemine dikkati çeken Çıralı, şunları kaydetti:
"Nif Kirazı, Nif'in toprağının, ikliminin ve yıllardır sürdürülen üretim geleneğinin ortaya çıkardığı önemli bir değer. Nif'te kiraz üretimi sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgenin tarımsal kültürünün bir parçası.

5Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

Yıllardır düzenlenen Nif Kirazı Festivali de bu üretim geleneğinin bölgedeki sosyal ve kültürel karşılığını ortaya koyuyor. Amacımız üreticimizin emeğini korumak, ürünümüzün bilinirliğini artırmak ve bu değerin ekonomik karşılığını güçlendirmektir."

6Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

FTSO'nun başvurusunda, bölgede ilk kiraz yetiştiriciliğinin 1950'li yıllara dayandığı ifade edildi.

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