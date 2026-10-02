Fethiye'nin tarımsal kültürünün önemli parçası 'Nif Kirazı' coğrafi işaret tescil başvurusu askıya çıkarıldı

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Ürünün bölge için önemine dikkati çeken Çıralı, şunları kaydetti:

"Nif Kirazı, Nif'in toprağının, ikliminin ve yıllardır sürdürülen üretim geleneğinin ortaya çıkardığı önemli bir değer. Nif'te kiraz üretimi sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bölgenin tarımsal kültürünün bir parçası.