Alacak-verecek kavgası kanlı hesaplaşmaya döndü 2 kişi hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.