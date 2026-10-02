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Alacak-verecek kavgası kanlı hesaplaşmaya döndü 2 kişi hayatını kaybetti

02.10.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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