Alacak-verecek kavgası kanlı hesaplaşmaya döndü 2 kişi hayatını kaybetti
02.10.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.