Arıza onarım kamyoneti devrildi 5 işçi yaralandı

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Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Selman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinin arıza onarım kamyoneti, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada B.K., B.K., T.K., A.C. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan B.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.