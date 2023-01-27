Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.