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Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

27.01.2023 - 15:56 | | DHA
Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bozüyük-Eskişehir kara yolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Bilecikte zincirleme kaza: 11 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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