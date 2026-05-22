Benzinle soba yakmak isterken ölümün kıyısından döndüler

22.05.2026 - 00:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sobayı yakmak için kullanılan benzin bidonu patladı. Evde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. sobayı yakmak için evde bulunan bidondan benzin döktü. Bu sırada benzin bir anda parlayarak bidonun patlamasına neden oldu.

Patlamanın etkisiyle S.Y. ile odada bulunan 3 kişinin vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

