MUĞLA DEPREMİ NE ANLAMA GELİYOR? Bölgede Aktif Fay Hatları ve Olası Deprem Riskleri: Datça, Bodrum, Marmaris ve Fethiye İçin Kritik Uyarılar

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Muğla'daki sismik hareketlilik yalnızca il sınırlarıyla sınırlı değil. Batı Anadolu'daki fay sistemleri geniş bir ağ oluşturduğu için Aydın, Denizli ve Antalya'nın bazı bölgeleri de aynı tektonik hareketlilikten etkilenebiliyor.



Özellikle Fethiye-Burdur Fay Zonu, Muğla ile Antalya arasındaki deprem riskinin en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor.



EGE BÖLGESİ NEDEN SIK DEPREM ÜRETİYOR?



Uzmanlara göre Ege Bölgesi, yer kabuğunun gerilerek açıldığı bir yapıya sahip. Bu nedenle bölgede çok sayıda aktif fay bulunuyor ve bu faylar belirli aralıklarla enerji boşaltıyor.



Türkiye'nin deprem açısından en hareketli bölgelerinden biri olan Ege'de yaşanan depremler, bölgenin jeolojik yapısının doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.