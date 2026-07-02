Karadeniz'de turizmin yeni cazibe merkezi Hıdırnebi Yaylası olacak! Planlama ve yatırım çalışmaları devam ediyor

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Turizm planının uygulanabilmesi amacıyla plan sınırları içerisinde yer alan orman ve mera vasfındaki alanların tahsis ve devir işlemleri gerçekleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Böylece bölgede planlanan yatırımların önünün açılması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi adına önemli bir adım atılmış oldu.