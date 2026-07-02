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'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

02.07.2026 - 18:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ateş, Tarsus’un Akarsu Mahallesi’nde üreticileri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

1'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Ziyaretin en dikkat çeken noktası ise toplam 47 dekarlık alanda yetiştirilen 'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar oldu.

2'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Alışılmış kırmızı karpuzlardan farklı olarak altın sarısı iç rengiyle dikkat çeken bu özel çeşit, kendine has aroması, yüksek şeker oranı ve lezzetiyle öne çıkıyor.

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3'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Tamamen doğal yollarla yetiştirilen Tropical Sunshine, genetik müdahale ürünü olmayıp, dünya genelinde uzun yıllardır üretilen özel bir karpuz çeşidi olarak biliniyor.

4'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Hem farklı görünümü hem de ferahlatıcı tadıyla tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

5'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

İncelemelerde bölgedeki alternatif ürün çeşitliliği, hasat durumu ve tarımsal üretim süreçleri hakkında üreticilerle görüş alışverişinde bulunulurken, sarı etli karpuzun bölge tarımına katma değer sağlayan önemli ürünlerden biri olduğu vurgulandı.

6'Tropical Sunshine' çeşidi sarı etli karpuzlar üreticinin yüzünü güldürüyor

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticiye bereketli, verimli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.