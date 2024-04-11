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Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

11.04.2024 - 10:19 |
Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;

- 618 trafik kazası meydana geldi.
- 339.285 araç denetlendi.
- 21.807 araca hız ve radar işlemi,
- 16.650 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba)
3.071 trafik kazası meydana geldi.
38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
5.026 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

⚠️ Lütfen aşırı hız yapmayalım.
⚠️ Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
⚠️ Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.

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