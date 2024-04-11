Bayram tatilinin 5 günlük acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde trafik kazalarında 38 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;
- 618 trafik kazası meydana geldi.
- 339.285 araç denetlendi.
- 21.807 araca hız ve radar işlemi,
- 16.650 araca ise diğer işlemler yapıldı.
Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba)
3.071 trafik kazası meydana geldi.
38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
5.026 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
⚠️ Lütfen aşırı hız yapmayalım.
⚠️ Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
⚠️ Trafik kurallarına uyalım.
Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.