Bayraktar AKINCI TİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji AKINCI TİHA hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile yapılan test atışlarının başarıyla tamamlandığı bilgisi yer aldı.

Yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." ifadeleri yer aldı.