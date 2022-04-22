Bayraktar AKINCI TİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.
22.04.2022 - 20:29 |
Baykar Teknoloji AKINCI TİHA hakkında bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile yapılan test atışlarının başarıyla tamamlandığı bilgisi yer aldı.
Yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." ifadeleri yer aldı.
📢 Bayraktar #AKINCI TİHA bugün @Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. 🚀🎯@SavunmaSanayii#Baykar 💪 #Roketsan— BAYKAR (@BaykarTech) April 22, 2022
Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6LhFOVjLak