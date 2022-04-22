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Bayraktar AKINCI TİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı

Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı.

22.04.2022 - 20:29 |
Bayraktar AKINCI TİHA'dan müthiş haber! Başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji AKINCI TİHA hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile yapılan test atışlarının başarıyla tamamlandığı bilgisi yer aldı.

Yapılan paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA bugün Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." ifadeleri yer aldı.

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