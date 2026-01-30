Batman Yeni Siirt Çevre Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemBatman Yeni Siirt Çevre Yolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
30.01.2026 - 01:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Batman Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

