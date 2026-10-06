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GündemBaşakşehir'de korkunç olay: Kız öğrenci okulu basarak 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı
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Başakşehir'de korkunç olay: Kız öğrenci okulu basarak 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı

06.10.2026 - 11:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Başakşehir'de korkunç olay: Kız öğrenci okulu basarak 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda dehşet anları yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen lise öğrencisi bir kız, üzerine giydiği eski okul formasıyla sabah saatlerinde eski okuluna gelerek 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

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