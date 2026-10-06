Başakşehir'de korkunç olay: Kız öğrenci okulu basarak 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı
06.10.2026 - 11:26Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda dehşet anları yaşandı. Okuldan mezun olduğu öğrenilen lise öğrencisi bir kız, üzerine giydiği eski okul formasıyla sabah saatlerinde eski okuluna gelerek 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
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