Başakşehir'de feci kaza! Tuz yüklü kamyon otomobile çarptı

Olay, Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İBB’ye ait tuz yüklü 2 kamyon yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuşta kaymaya başladı. Bu sırada kamyon, arkasında seyir halinde olan sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuzlar otomobilin üzerine döküldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve arka koltukta oturan kadın araç içerisinde mahsur kaldı. Yaralı 2 kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapatırken yola ve aracın üzerine dökülen tuzlar iş makinesi yardımıyla belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

ARACIN İÇERİSİ TUZLA DOLMUŞTU

Veli Çimen, "Bu kamyon yukarıya çıkıyordu, vitese mi takamadı, sonra geri geri gitmeye başladı. Arada otomobil varmış araç da arada sıkışmış. Burada koştuk yaralanan vardır diye. Otomobilde iki bayan vardı, onları dışarıya çıkarttık. Aracın içerisi komple zaten tuz doluydu. İnşallah kötü bir durum yoktur" diye konuştu. Başka bir çevre sakini ise, "Kamyon önden gelmiş sanırım. Birisi de arkadan geliyordu araç ikisinin arasında sıkışmış galiba. Tuz da arabanın üzerine dökülmüş. Ben geldiğimde kadın yerdeydi çıkarmışlardı " dedi.

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