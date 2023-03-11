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Baraj sularının dayandığı ilçe, dönüşümle 'hayalet şehir' oldu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 78 metreye yükseldi. Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği ilçede baraj suları, dağlardaki karın erimesi sonrası Yusufeli sınırlarına dayandı. Yeni yerleşim alanlarına göçün büyük oranda tamamlandığı ilçe, boşaltılan binalarda geri dönüşüm yıkımlarının ardından 'hayalet kent'e döndü.

11.03.2023 - 11:11 | | Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)
Baraj sularının dayandığı ilçe, dönüşümle 'hayalet şehir' oldu

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