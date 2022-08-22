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Bandırma'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.

22.08.2022 - 12:08 | | BALIKESİR (İHA)
Bandırma'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.

Bandırmada taciz iddiası ortalığı karıştırdı



Olay, mahkemeye intikal etti.

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