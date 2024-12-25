Balıkesir'de fabrikadaki patlamadan yaralı işçiler dehşeti anlattı

Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında dün sabah 08.25 sıralarında meydana gelen patlamada, yaralı olarak kurtulanlar, konuştu.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 yaşındaki Fevzi Tekin, "Patlamanın olduğu binanın yanında sera diye tabir ettiğimiz yerde oturuyorduk. Bir anda "güm" diye ses geldi. Her taraf savaş alanına döndü. Biz bile ne olduğunu anlayamadık. Bir sesle her taraf yerle bir oldu" dedi.

Yaralı kurtulan diğer yaralı 29 yaşındaki Murat Demirkolan ise, "Ben 10 senedir bu fabrikada çalışıyorum. Patlayan yere çok yakın bir alanda oturuyorduk. Birden patlama oldu. Neden patladığını bilmiyoruz" diye konuştu.

Yaralı iki işçinin de bugün taburcu edileceği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, yaşanan facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise şu şekilde:

“Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Köse (45), Selin Karanlıkoğlu (27), Elif Özgür (19).”

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BABASINA KARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞ

Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi. Karanlıkoğlu, "10 senedir orada çalışıyor. İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. Büyüğüne ve küçüğüne saygılıydı. Çalıştığı yerde eğitimler alıyordu. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu" dedi.

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Karanlıkoğlu'nun, karaciğer hastalığıyla mücadele eden babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istediği ancak uyumlu çıkmadığı öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti.

AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri Bursa Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de acılı aileleri yalnız bırakmadı.

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Vefat edenlerin yakınlarından alınan DNA örnekleriyle eşleştirilen cenazeler, morg önünde bekleyen cenaze araçlarına konuldu.

Yakınlarına teslim edilen 11 kişinin cansız bedeni Balıkesir'e gönderildi.