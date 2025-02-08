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GündemBalıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var
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Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var

08.02.2025 - 10:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan midibüs takla attı! Yaralılar var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün refüje çarparak takla attığı kazada 1'i ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Gönen ilçesi Bandırma yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Gönen'de rüzgar enerjisi parçaları üreten fabrikanın işçilerini taşıyan D.A. idaresindeki 10 S 10058 plakalı midibüs, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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