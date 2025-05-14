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Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü! Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde güncellemeye gitti.Halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı.

DHA
• 14 Mayıs 2025 - 19:18 • Son Güncelleme:
DHA
• 14 Mayıs 2025 - 19:18 • Son Güncelleme:
1Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

2Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

3ETLİ EKMEK HARCINDA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

ETLİ EKMEK HARCINDA SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Listede son olarak 13 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 25 yeni ürün daha eklendi.

4Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Listede kekikten karabibere, kıymadan sucuğa birçok ürün yer aldı.

5Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Buna göre, denetimler sonucu İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan pişmiş etli ekmek harcından alınan numunelerde, sakatat tespit edildi.

6Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 2 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

7Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumak baharatına gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı da belirlendi.

8Bakanlık sahtekarlık yapanların başına çöktü Sağlığı tehlikeye atan firmaları ve ürünleri tek tek açıkladı

13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.