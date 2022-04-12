Aile ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Derya YanÄ±k, Ankara'da kadÄ±n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§i eÅŸleri ileÂ 'KadÄ±nlarÄ±n GÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in Ä°ÅŸ BirliÄŸi'Â toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Konuklar ile iftar yapan Bakan YanÄ±k,Â TÃ¼rkiye'nin kadÄ±n emeÄŸinin katkÄ±sÄ±yla yÃ¼kselen, tarihten gelen tecrÃ¼besiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke olduÄŸunu sÃ¶yledi.

'HER GEÃ‡EN GÃœN DAHA Ã‡OK KADININ HAYATINA DOKUNUYORUZ'

Eski zamanlardan bugÃ¼ne, TÃ¼rk geleneklerinde kadÄ±nlarÄ±n her zaman saygÄ±n ve merkezi bir yeri olduÄŸuna deÄŸinen YanÄ±k, "KadÄ±nlara duyulan saygÄ± ve hÃ¼rmet her daim TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n deÄŸiÅŸtirilemez bir Ã¶nceliÄŸidir. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n amacÄ± her daim kadÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, kadÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ile birlikte Ã§ocuk haklarÄ±nÄ±n ve ailenin korunmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde olmuÅŸtur. Biz politika yapÄ±cÄ±lar olarak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken halkÄ±mÄ±zÄ±n sesine kulak vermeyi, onlarla fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmayÄ± her daim Ã¶nceliklendirdik. Her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§ok kadÄ±nÄ±n hayatÄ±na dokunuyor, daha Ã§ok kadÄ±nÄ±n refahÄ±na aracÄ±lÄ±k etmenin gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Biz, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde, kadÄ±nlara hak ettikleri itibar teslim edilene dek mÃ¼cadeleye devam edeceÄŸiz"Â diye konuÅŸtu.Â

'EÄžÄ°TÄ°M VE Ã‡ALIÅžMA HAYATINDA KADINLARIN Ã–NÃœNDE MANÄ° YOK'

Toplumun her kesiminde, kadÄ±n haklarÄ±nÄ± ve kadÄ±nlarÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± desteklediklerini belirten YanÄ±k, "KadÄ±nlar, toplumun her kesiminde hayati bir rol oynamaktadÄ±r. KÄ±rsal bÃ¶lgelerde kadÄ±nlar Ã§iftÃ§i ve Ã§oban olarak pek Ã§ok sorumluluk almaktadÄ±r. Kentlerde ise kadÄ±nlar eÄŸitimlerine karar vermede Ã¶zgÃ¼rdÃ¼r.Â Akademik hayatlarÄ±nda Ã¼niversitelerde profesÃ¶r olmayÄ± daÂ hastanelerde doktor olmayÄ± daÂ fabrikalarda mÃ¼hendis olmayÄ± ya da istedikleri kariyeri takip etmeyi tercih edip yÃ¼kselebiliyorlar. TÃ¼rkiye'de eÄŸitim ya da Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir mani yoktur"Â dedi.

'KADINLARIN GÃœÃ‡LENMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°Åž BÄ°RLÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ° SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z'

Bakan YanÄ±k, vatandaÅŸlarÄ±n huzuru iÃ§in kararlÄ± adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Hak ve adalet ilkeleriyle uyumlu faaliyetlerimizi gÃ¼Ã§lendirerek, her tÃ¼rlÃ¼ hak kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ecek iradeyi gÃ¶stererek, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n refahÄ± ve huzuru iÃ§in kararlÄ± adÄ±mlar atÄ±yoruz. Åžunu biliyoruz ki aynÄ± hedefe giden pek Ã§ok yol bulunabilir. Yeter ki bu yollarÄ±n sonunda kadÄ±nlar, insan onuruna yakÄ±ÅŸan, huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde bir hayat sÃ¼rerek, her tÃ¼rlÃ¼ imkan ve fÄ±rsattan hakkÄ±yla yararlanabilsinler. Bizler nihai hedef olarak, deÄŸiÅŸen, dÃ¶nÃ¼ÅŸen ÅŸartlara ve hayatÄ±n dinamik akÄ±ÅŸÄ±na uygun geliÅŸtirdiÄŸimiz politikalarla, adalet, eÅŸitlik ve hakkaniyet prensiplerimizden asla Ã¶dÃ¼n vermeden, kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi konusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam edecek, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in de iÅŸ birliklerimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.