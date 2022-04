Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleri ile 'Kadınların Güçlendirilmesi için İş Birliği' toplantısına katıldı. Konuklar ile iftar yapan Bakan Yanık, Türkiye'nin kadın emeğinin katkısıyla yükselen, tarihten gelen tecrübesiyle güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

'HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK KADININ HAYATINA DOKUNUYORUZ'

Eski zamanlardan bugüne, Türk geleneklerinde kadınların her zaman saygın ve merkezi bir yeri olduğuna değinen Yanık, "Kadınlara duyulan saygı ve hürmet her daim Türk kültürünün değiştirilemez bir önceliğidir. Çalışmalarımızın amacı her daim kadının güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması ile birlikte çocuk haklarının ve ailenin korunması yönünde olmuştur. Biz politika yapıcılar olarak, çalışmalarımızı gerçekleştirirken halkımızın sesine kulak vermeyi, onlarla fikir alışverişinde bulunmayı her daim önceliklendirdik. Her geçen gün daha çok kadının hayatına dokunuyor, daha çok kadının refahına aracılık etmenin gururunu yaşıyoruz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlara hak ettikleri itibar teslim edilene dek mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARIN ÖNÜNDE MANİ YOK'

Toplumun her kesiminde, kadın haklarını ve kadınların başarılarını desteklediklerini belirten Yanık, "Kadınlar, toplumun her kesiminde hayati bir rol oynamaktadır. Kırsal bölgelerde kadınlar çiftçi ve çoban olarak pek çok sorumluluk almaktadır. Kentlerde ise kadınlar eğitimlerine karar vermede özgürdür. Akademik hayatlarında üniversitelerde profesör olmayı da hastanelerde doktor olmayı da fabrikalarda mühendis olmayı ya da istedikleri kariyeri takip etmeyi tercih edip yükselebiliyorlar. Türkiye'de eğitim ya da çalışma alanında kadınların önünde hiçbir mani yoktur" dedi.

'KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN İŞ BİRLİKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Yanık, vatandaşların huzuru için kararlı adımlar attıklarını belirterek, "Hak ve adalet ilkeleriyle uyumlu faaliyetlerimizi güçlendirerek, her türlü hak kaybının önüne geçecek iradeyi göstererek, vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için kararlı adımlar atıyoruz. Şunu biliyoruz ki aynı hedefe giden pek çok yol bulunabilir. Yeter ki bu yolların sonunda kadınlar, insan onuruna yakışan, huzur ve güven içinde bir hayat sürerek, her türlü imkan ve fırsattan hakkıyla yararlanabilsinler. Bizler nihai hedef olarak, değişen, dönüşen şartlara ve hayatın dinamik akışına uygun geliştirdiğimiz politikalarla, adalet, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerimizden asla ödün vermeden, kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalarımıza devam edecek, kadınların güçlenmesi için de iş birliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.