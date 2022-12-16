GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı
ABONE OL

Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketi nedeniyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 7 milyon TL daha kaynak aktardıklarını duyurdu.

16.12.2022 - 17:29 | | DHA
Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık" dedi.

Bakan Yanık duyurdu: 7 milyon TL daha kaynak aktarıldı

GÜNCEL HABERLER

Hamile kadına 3 hafta dehşeti yaşattı! Polis uyardı: Bu adam bir canavar

Hamile kadına 3 hafta dehşeti yaşattı! Polis uyardı: Bu adam bir canavar

Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileriyle buluştu

Bakan Koca ilaç sektörü temsilcileriyle buluştu

Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı: 2 yaralı

Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı: 2 yaralı