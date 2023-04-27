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Bakan Varank’tan, "Amasya’nın Togg"una imza

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya'nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı ‘Alpaslan’ adlı elektrikli aracın ekibini TEKNOFEST’te alanında ziyaret edip, emeği geçenleri tebrik ederek, yaptıkları aracı imzaladı.

27.04.2023 - 11:30 | | İHA
Bakan Varank’tan, "Amasya’nın Togg"una imza

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Taşova Gençlik Merkezi gönüllüleri birlikte okulun atölyesinde yaptıkları yolların elektrikli hükümdarı, ‘Alpaslan’ TEKNOFEST çerçevesinde 24-30 Nisan’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Bakan Varank’tan, Amasya’nın Togguna imza


Öğrenciler Eren Çakıroğlu, Furkan Yılmaz, Mehmet Emin Saykal, Zeynep Nisa Temiz, Mert Yusuf Demir, Eren Fıstık, Muhammed Taha Ödübek ile Güliz Eymen Çakır’ın okul müdürü Dursun Uzun ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Göksal Yılmaz’ın da desteğiyle geliştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan’ın startını verdiği yarışmada, yolların elektrikli hükümdarı olarak adlandırılan Amasya’nın Togg'u ‘Alpaslan’ yarıştı. Bakan Varank, yarışma sonrasında ‘Alpaslan’ ve ekibini ziyaret ederek tebrik etti. Bakan Mustafa Varank, aracın kaputunu imzalayarak gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sayfasında paylaşılan fotoğrafta ise yolların elektrikli hükümdarı "Amasya’nın Togg"u ‘Alpaslan’ ve Türkiye’nin Togg’u aynı karede görüntülendi.

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