Erzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

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Temeli atılan sanayi sitesinin, köklü esnaf geleneğinin modern bir yatırımla buluşması olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş; iş yerlerinin planlı ve düzenli bir yapıda bir araya getirilmesinin esnaf için daha elverişli çalışma ortamı, vatandaşlar için daha nitelikli hizmet, şehir için ise daha düzenli bir yapılaşma sağlayacağını vurguladı.