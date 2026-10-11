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GündemErzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı
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Erzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

11.10.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZURUM (İHA) -

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Sanayi Sitesi’nin temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleşti.

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1Erzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Odasının 1956 yılından bu yana şehrin ve bölgenin üretim ve hizmet sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanayicilere teşekkür etti.

2Erzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Temeli atılan sanayi sitesinin, köklü esnaf geleneğinin modern bir yatırımla buluşması olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş; iş yerlerinin planlı ve düzenli bir yapıda bir araya getirilmesinin esnaf için daha elverişli çalışma ortamı, vatandaşlar için daha nitelikli hizmet, şehir için ise daha düzenli bir yapılaşma sağlayacağını vurguladı.

3Erzurum'da esnafın yeni merkezi yükseliyor: Oto Tamir ve İmalatçılar Sanayi Sitesi'nin temeli atıldı

Yatırımın iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı ve trafik düzeni açısından da önemli kazanımlar getireceğini belirten Vali Aydın Baruş, sanayi sitesinin Erzurum’un yatırım iklimine katkı sunacağını, yeni üretim ve ticaret imkânlarının önünü açacağını ifade etti.

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